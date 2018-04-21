Eskişehir Basket: 86 - Yeşilgiresun Belediyespor: 75





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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında Eskişehir Basket, Yeşilgiresun Belediyespor’u 86-75 mağlup etti.Tempolu başlayan maçın ilk 5 dakikasını 14-10 üstün geçen Eskişehir Basket karşısında pota altında etkili olan konuk ekip, 8. dakikada 15-14 öne geçti. İlk çeyreği Eskişehir Basket, 18-17 önde tamamladı.İkinci çeyrekte Yeşilgiresun Belediyespor, Eskişehir Basket’in hücumlardan eli boş dönmesini fırsata çevirdi ve 15. dakikayı 31-27 önde geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden ikinci çeyrek sonunda taraflar soyunma odasına 45-45’lik eşitlikle gitti.Üçüncü çeyrekte Eskişehir Basket, Yunus Emre Sonsırma, Baron ve Duncan’ın dış atışlardan bulduğu sayılarla 25. dakikayı 57-51 üstün geçti. Farkın kapanmasına izin vermeyen siyah-kırmızılı takım, son çeyreğe 66-60 üstün girdi.Son çeyreğe etkili başlayan Eskişehir Basket 35. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 75-65. Konuk ekibin farkı azaltmasına izin vermeyen Eskişehir Basket, karşılaşmayı 86-75 kazandı.Salon: Anadolu ÜniversitesiHakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Ersan Ergüler, Halil BaldemirEskişehir Basket: Buğrahan Tuncer 12, Caner Erdeniz 3, Ayres 14, Duncan 25, Baron 10, Berkay Candan 7, Doğan Şenli 2, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2, Marshall, Yunus Emre Sonsırma 5, Kravtsov 6Yeşilgiresun Belediyespor: Dusan Cantekin 8, Boynton 10, James 23, Williams 13, Buford, Enes Berkay Taşkıran 4, Jefferson 14, Leon Harun Apaydın 31. Periyot: 18-17Devre: 45-453. Periyot: 66-60Diskalifiye: 31.73 Enes Berkay Taşkıran (Yeşilgiresun Belediyespor)