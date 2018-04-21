Ergin Ataman: "İkinci yarıda çok iyi oynadık"

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 86-67 yenen Anadolu Efes’in başantrenörü, ikinci yarıda çok iyi oynadıklarını söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, galibiyeti değerlendirerek, şöyle konuştu: "İkinci yarıda çok iyi oynadık. Savunmada 8 top çaldık. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, kadro olarak bizim seviyemizde değil ama ligin ilk yarısında bizi 26 sayıyla yenmişlerdi. Durumumuz iyi, güzel basket oynuyoruz. Ligde istediğimiz noktadayız. Play-off’lara bu sırada girmek istiyoruz."