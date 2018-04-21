  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Eray Balcı'nın Bursa at yarış tahminleri

Bursa at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Eray Balcı günün programını değerlendirdi.

  • - A
  • + A
Eray Balcı'nın Bursa at yarış tahminleri
21 Nisan Cumartesi Bursa at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Eray Balcı günün programını değerlendirdi.

ZORLU PROGRAMDA SON AYAĞI TEK YAZALIM...

1.AYAK: Uzun mesafe tercihlerini çok yanlış bulduğum BAŞYAZAR'ın gerçek bir kısa (1200-maximum 1600) mesafe atı olduğu düşüncendeyim. Bugün bana göre en üst limit olarak gördüğüm mesafeye çıkacağı koşunun en şanslı ismi olur. Geçen hafta bu pistte start aldığı koşu, önlerde temposunu çok kolay kurunca, sermayeli çıktığı düzlükte bütün rakiplerine direnerek kazanan KEKEÇ BEY bu eli kulağında olan SPEEDYBOY ve geçtiğimiz hafta zaman zaman yaptığı ani çıkışlarına bir yenisini ekleyip günün sürprizini gerçekleştikten BORAHANBEY devam eden kilo avantajıyla yine iddialı olabilir. Genelde hemcinsleri yanında kazandığı yarışlarla bildiğim LADY HATUN ağırlıklı olarak erkek rakiplere rağmen bugün geniş planda şablonumuzda yer alacak isimlerden biri olacak. Gününde olursa DİNÇBEY ve KRONOS ile birlikte eski gücünden çok uzakta olmakla birlikte bu grupta ihmale gelmez diyebileceğim KIRTOPRAK zorlu başlangıcın diğer şanslı isimleridir.

2.AYAK: Confidence, Pasifika, Lion Wind gibi kalite safkanları sahalara armağan edenTwist Of Faith gibi nitelikli kısrağın sahalara gelen son temsilcisi POWER STORM aylar sonra çime çıktığı koşudan yakın ara üçüncülükle ayrılırken bir sonraki maidenin kazananı olabileceğinin sinyallerini vermişti. Kumaşının hakkını verirse bugün maiden serüveni son bulur. Anne ve baba kan hattıyla çime çok daha yatkın bir tay olan YOSELINDA yine çime çıkınca farklılaşan Pressing temsilcisi DJANGO üç yaşlı İngiliz taylarının maiden mücadelesi için yeterli gördüğüm isimlerdir.

3.AYAK: Tanzer ve Camps Bay gibi iki baskın karakterin yarışa verecekleri yüksek tempo sprinter safkan CANŞEN'i hiç kuşkusuz birinciliğin en güçlü atı kılıyor. Düzlük dönüldükten sonraen gruba sokulmasını ve 300 direğinin oralarda yapacağı ataklarla sonuca ulaşmasını beklediğim bu isim o metrelerde her hangi bir trafik problemi yaşamazsa bu rakipler yanında aynayı en önde geçen taraf olur. Aksi durumda birinciyi tahmin etmenin çok zor olacağı bu koşuda sırasıyla; BİNGÖLLÜM, IN THE NAVY, DEMİRSEMA ve EXTRA BAZALT öneririm.

4.AYAK: İzmir kum pistinin en istikrarlı kısraklarından biri olarak nitelendirebileceğimiz isimlerden biri olan BADEGÜL'ün son üç yarışının ikisinde Princess Di, diğerinde ise yine sert rakibi My Royal Sun karşısında çaresiz kaldığını görüyoruz. Bugün yeniden daha denk rakipleri bulan kalite kısrak günün banko tercihlerinden biri olabilir. Burada tek soru işareti, benzer stilli Erendira'dan ne kadar etkileneceğidir. Bu ikili önde çok erken kapışmaya girerse bu kez devreye, sonyarışında stilinin dışında koşup yarışa sürat vermeyi deneyince bana göre beklentilerin gerisinde kalan MADEMOISELLE girer. Keza yükseklere çıkacak tempo, sprinter kısrağın etkili sprintini yapısında en önemli erken olacaktır.

5.AYAK: Gelinkız'ın henüz sınıfını bulamayan yavrusu GOBEN bu pist koşullarında, hele hele bu rakipler yanında her daim favorimdir. Yarışın en can alıcı metrelerinde dışa doğru savrulunca birincilikten olan ARTISEMRE ve Uçanbey yavrusu KAPTAN EVO öncelikli rakiplerdir. Bu ayağın sürprizini; ÖZGÜZEL, SÜZÜLKAN, SEBEBİM ve MURTAZA yapar.

6.AYAK: İzmir' de kum pistte 1900 mesafesinde start aldığı koşunun ardından kan hattı itibariyle çok daha yatkın olduğu çim piste çıkan MASTER SPLINTER ilk çim deneyiminden 1300 mesafesini 1.18.68 lik derecesiyle ikincilikle tamamlamıştı. Hatta birincilik mücadelesine girdiği metrelerde rakibinden hafiften de olsa faul yiyen tay, bugün üstüne koyarak devam edip yarış hayatının ilk birinciliğine uzanır.

8-9-12-11-4-7-10-5///6/16-1///3-2-18-17-6///3----2///3-1-2-6-12-15-11///6
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





0 YORUM GİRİŞ YAP
Trabzonspor’u bekleyen tehlike
İşte Fenerbahçe'nin olaylı derbi savunması
Fatih Terim'in derbi planı alt üst oldu!
Şenol Güneş: Haksızlık yapılıyorsa bize yapılıyor
Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Quaresma'nın ince ince yaptığı...
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından kareler
Ahmet Çakar: Şenol Güneş'in uyanıklığı var ama hükmen galibiyet gerekir!
Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan flaş paylaşım!
Fanatik yazarlarının Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı yorumları
"Derbi, şampiyonluk düğümünü çözmez"
4 büyüklerde forma giyen yıldızlar şimdi neredeler?
Murat Yıldırım'dan tepki çeken paylaşım!
Metin Albayrak: Quaresma pozisyonunda kırmızı kart çıkmadı!
'Galatasaray'ı yenebilecek en özel takım Beşiktaş'
Arjantin kadrosunu Messi seçecek
Medipol Başakşehirli Arda Turan hakkında bomba iddia!
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
Süper Lig Detaylı Fikstür »