Eray Balcı'nın Bursa at yarış tahminleri

21 Nisan Cumartesi. Fanatik Hipodrom yazarıgünün programını değerlendirdi.Uzun mesafe tercihlerini çok yanlış bulduğum BAŞYAZAR'ın gerçek bir kısa (1200-maximum 1600) mesafe atı olduğu düşüncendeyim. Bugün bana göre en üst limit olarak gördüğüm mesafeye çıkacağı koşunun en şanslı ismi olur. Geçen hafta bu pistte start aldığı koşu, önlerde temposunu çok kolay kurunca, sermayeli çıktığı düzlükte bütün rakiplerine direnerek kazanan KEKEÇ BEY bu eli kulağında olan SPEEDYBOY ve geçtiğimiz hafta zaman zaman yaptığı ani çıkışlarına bir yenisini ekleyip günün sürprizini gerçekleştikten BORAHANBEY devam eden kilo avantajıyla yine iddialı olabilir. Genelde hemcinsleri yanında kazandığı yarışlarla bildiğim LADY HATUN ağırlıklı olarak erkek rakiplere rağmen bugün geniş planda şablonumuzda yer alacak isimlerden biri olacak. Gününde olursa DİNÇBEY ve KRONOS ile birlikte eski gücünden çok uzakta olmakla birlikte bu grupta ihmale gelmez diyebileceğim KIRTOPRAK zorlu başlangıcın diğer şanslı isimleridir.Confidence, Pasifika, Lion Wind gibi kalite safkanları sahalara armağan edenTwist Of Faith gibi nitelikli kısrağın sahalara gelen son temsilcisi POWER STORM aylar sonra çime çıktığı koşudan yakın ara üçüncülükle ayrılırken bir sonraki maidenin kazananı olabileceğinin sinyallerini vermişti. Kumaşının hakkını verirse bugün maiden serüveni son bulur. Anne ve baba kan hattıyla çime çok daha yatkın bir tay olan YOSELINDA yine çime çıkınca farklılaşan Pressing temsilcisi DJANGO üç yaşlı İngiliz taylarının maiden mücadelesi için yeterli gördüğüm isimlerdir.Tanzer ve Camps Bay gibi iki baskın karakterin yarışa verecekleri yüksek tempo sprinter safkan CANŞEN'i hiç kuşkusuz birinciliğin en güçlü atı kılıyor. Düzlük dönüldükten sonraen gruba sokulmasını ve 300 direğinin oralarda yapacağı ataklarla sonuca ulaşmasını beklediğim bu isim o metrelerde her hangi bir trafik problemi yaşamazsa bu rakipler yanında aynayı en önde geçen taraf olur. Aksi durumda birinciyi tahmin etmenin çok zor olacağı bu koşuda sırasıyla; BİNGÖLLÜM, IN THE NAVY, DEMİRSEMA ve EXTRA BAZALT öneririm.İzmir kum pistinin en istikrarlı kısraklarından biri olarak nitelendirebileceğimiz isimlerden biri olan BADEGÜL'ün son üç yarışının ikisinde Princess Di, diğerinde ise yine sert rakibi My Royal Sun karşısında çaresiz kaldığını görüyoruz. Bugün yeniden daha denk rakipleri bulan kalite kısrak günün banko tercihlerinden biri olabilir. Burada tek soru işareti, benzer stilli Erendira'dan ne kadar etkileneceğidir. Bu ikili önde çok erken kapışmaya girerse bu kez devreye, sonyarışında stilinin dışında koşup yarışa sürat vermeyi deneyince bana göre beklentilerin gerisinde kalan MADEMOISELLE girer. Keza yükseklere çıkacak tempo, sprinter kısrağın etkili sprintini yapısında en önemli erken olacaktır.Gelinkız'ın henüz sınıfını bulamayan yavrusu GOBEN bu pist koşullarında, hele hele bu rakipler yanında her daim favorimdir. Yarışın en can alıcı metrelerinde dışa doğru savrulunca birincilikten olan ARTISEMRE ve Uçanbey yavrusu KAPTAN EVO öncelikli rakiplerdir. Bu ayağın sürprizini; ÖZGÜZEL, SÜZÜLKAN, SEBEBİM ve MURTAZA yapar.İzmir' de kum pistte 1900 mesafesinde start aldığı koşunun ardından kan hattı itibariyle çok daha yatkın olduğu çim piste çıkan MASTER SPLINTER ilk çim deneyiminden 1300 mesafesini 1.18.68 lik derecesiyle ikincilikle tamamlamıştı. Hatta birincilik mücadelesine girdiği metrelerde rakibinden hafiften de olsa faul yiyen tay, bugün üstüne koyarak devam edip yarış hayatının ilk birinciliğine uzanır.8-9-12-11-4-7-10-5///6/16-1///3-2-18-17-6///3----2///3-1-2-6-12-15-11///6