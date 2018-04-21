Eduard Vorganov birinci oldu

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Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 4. Mersin Uluslararası Bisiklet Turu’nda, üçüncü etabın birincisi Belarus’un Minsk takımından Rus sporcu Eduard Vorganov oldu.Türkiye’nin yanı sıra 8 ülkeden 15 takımın ve 105 sporcunun katıldığı turun üçüncü etabında sporcular, 152 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.Tarsus ilçesinden başlayan etapta sporcular, Çamlıyayla ve Mersin güzergahından geçerek, turu merkez Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda sonlandırdı.Etabın birincisi, 4.27.36’lık derecesiyle Rus sporcu Eduard Vorganov olurken, Bulgaristan’dan Trevigiani Phonix-Hemus 1896 takımının Arjantinli sporcusu German Nicolas Tivani Perez 4.29.05’lik süresiyle ikinciliği, Türkiye’den Torku Şekerspor’un Rus bisikletçisi Ivan Balykin de 5 salise farkla üçüncülüğü elde etti.Genel klasmanın zirvesinde, bir önceki etapta olduğu gibi yine Vorganov yer alırken, Rus sporcu, bu etapta yokuş ve sprint klasmanlarında da rakiplerini geride bırakarak hem sarı hem turkuaz hem de turuncu mayonun sahibi oldu.Dereceye giren sporculara ödüllerini, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz verdi.Mersin Uluslararası Bisiklet Turu’nun yarın yapılacak son etabı, Mersin’de Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak İnsu, Çavak, Emirler güzergahı boyunca devam edecek ve Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda tamamlanacak.