Denizlispor, Samsunspor maçından umutlu





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında yarın deplasmanda düşme hattındaki rakiplerinden Samsunspor ile karşılaşacak Denizlispor’un kulüp başkan yardımcısı Taner Atilla, maçta güzel bir sonuç alacaklarına inandığını söyledi.Atilla, gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsun deplasmanında takımı desteklemek için yola çıkan taraftarların otobüs ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti."Taraftarlarımızın ve yönetimimizin çabası ile 11 otobüs ihtiyacı karşılandı." diyen Atilla, "Samsun’da bizi destekleyecek taraftarlarımıza ve otobüslere destek olan tüm sponsorlara teşekkür ediyoruz. Taraftarlarımızın desteğiyle Samsunspor karşısında güzel bir sonuç alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.Bu arada, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ve Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, ikişer otobüs desteğinde bulunurken, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ile iş adamları Birol Konak ve Ceylan Yaşar Kaya, Denizlispor taraftarlarına birer otobüs tahsis etti.Taraftar sayısının artması üzerine gerekli otobüslerden birini Denizlispor Kulübü Başkanı Mustafa Üstek ile iş adamı Çağatay Yıldız tahsis etti. 8 otobüsün de yetersiz kalması üzerine 3 otobüs ise Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından karşılandı.Denizlispor taraftarları, kritik maçta takımlarını desteklemek üzere 11 otobüsle 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ve Amfi Park’tan Samsun’a hareket etti.