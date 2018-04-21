Darijo Srna'ya üç büyüklerden kanca!





Yunus DİLBER / fanatik.com.tr





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'te forma giyen tecrübeli sağ bek'nın Türkiye'ye gelebileceği öne sürüldü.Ukrayna'da yayım yapanadlı internet sitesinin özel haberine göre yakın bir zamanda 36 yaşına girecek olan sağ bekvekulüplerinin birinden teklif aldı.Haberde sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hırvat futbolcuya Shakhtar'ın yeni bir kontrat teklif etmediği ve yıldız futbolcunun takımdan ayrılmaya çok yakın olduğu belirtildi.Öte yandan Srna, 17 aylık doping cezası nedeniyle yeni kulübündetarihine kadar hiçbir resmi müsabakada forma giyemeyecek.