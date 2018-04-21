Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıklı birisi bunu yapmaz, var burada bir şey

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kumpas var birileri organize etti





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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Yeşilay Zümrüdüanka Ödül Töreni’nde konuştu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin yapılan açıklamada, müsabaka esnasında suç teşkil eden 57 ayrı eylem tespiti yapıldığı, bu eylemlerden 36'sının "müsabaka alanına yasak madde atma" ve "yaralama" suçlarının unsurlarını oluşturduğu belirtildi.Açıklamada, 'Tespit edilen eylemlerin büyük bir kısmının müsabaka alanının aynı bölümünde ve yakın zaman dilimi içerisinde gerçekleştiği dikkate alınarak, tribünde bulunan belirli grupların bahse konu olayları gerçekleştirmek üzere örgütsel bir yapı bünyesinde önceden organize edilip futbol camiasını ve spor faaliyetlerini hedef alarak suç işlediği yönünde oluşan şüphe doğrultusunda soruşturma genişletilmiştir.' denildi.Dün akşam oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçında çıkan olaylarda Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş başından yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Olayla ilgili Cuma Namazı çıkışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kumpas söz konusu' demişti.