Çukur'un Aliço'su artık kaçmıyor!

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Çukur dizisinin Aliço'su Rıza Kocaoğlu, önceki akşam sevgilisi Zeynep Bastık ile Arnavutköy'deydi. Oldukça neşeli olduğu görülen çift, soruları yanıtsız bıraksa da görüntülünmekten rahatsız olmadı.