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Cristiano Ronaldo'ya şok suçlama!

Almanya'da yayım yapan Der Spiegel dergisi ve Avrupa Araştırmacı Gazeteciler Birliği EIC, Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo'ya şok bir suçlama yöneltti.

21 Nisan 2018, Cumartesi 15:59

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Cristiano Ronaldo'ya şok suçlama!
Almanya'da yayım yapan Der Spiegel dergisi, Avrupa Araştırmacı Gazeteciler Birliği EIC ile birlikte yürüttüğü araştırmada Cristiano Ronaldo ile ilgili şok bir iddia öne sürdü.

Buna göre Real Madrid'in Portekizli süperstarı, Lüksemburg'un Jersey adasında bulunan birkaç otelden resmi kayıtlarda hiçbir şekilde ismi geçmediği hâlde ciddi paralar kazandı.

VERGİ KAÇIRMA İDDİASI

Haberde söz konusu otellerin inşaatını "CRS Holding" adlı bir firma ile paravan olduğu konusunda ciddi şüpheler bulunan "CRS Holding Trust" isimli bir başka şirketin üstlendiği ifade edildi. 

Buna rağmen Football Leaks belgelerinin otellerle ilgili tek imtiyaz sahibinin Ronaldo olduğunu açığa çıkarması Portekizli oyuncunun söz konusu paravan şirket aracılığıyla vergi kaçırdığına yönelik şüpheleri güçlendirdi.

ŞİRKET GERİ ÇEKİLDİ

Bu gelişme üzerine Der Spiegel ve EIC'in Ronaldo ve iş birliği içinde olduğu şirketlere gönderdiği sorular ise cevapsız kaldı.

Der Spiegel, soruları göndermelerinin üzerinden 24 saat geçmeden CRS Holding Trust'ın inşaattan çekilerek 16 milyon euro değerindeki paylarını Ronaldo'ya devrettiğini öne sürdü.

KAÇAMAK CEVAPLAR

Almanların ünlü dergisi, Ronaldo'nun avukatlarının dün yaptığı açıklamada ise son derece kaçamak cevaplar verdiğini ifade etti.

Buna göre Ronaldo'nun avukatları, Lüksemburg menşeili şirketin vergi yükümlülükleri ve gelir vergisinden tamamı ile haberdar olduğu ifade ederken paravan olduğu konusunda büyük şüphe bulunan CRS Holding Trust ile ilgiliyse açıklama yapmaktan kaçındı.

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr


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