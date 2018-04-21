Cristiano Ronaldo'ya şok suçlama!

VERGİ KAÇIRMA İDDİASI

ŞİRKET GERİ ÇEKİLDİ

KAÇAMAK CEVAPLAR

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Almanya'da yayım yapandergisiile birlikte yürüttüğü araştırmadaile ilgili şok bir iddia öne sürdü.Buna göre'in Portekizli süperstarı, Lüksemburg'un Jersey adasında bulunan birkaç otelden resmi kayıtlarda hiçbir şekilde ismi geçmediği hâlde ciddi paralar kazandı.Haberde söz konusu otellerin inşaatını "" adlı bir firma ile paravan olduğu konusunda ciddi şüpheler bulunan "" isimli bir başka şirketin üstlendiği ifade edildi.Buna rağmenbelgelerinin otellerle ilgili tek imtiyaz sahibinin Ronaldo olduğunu açığa çıkarması Portekizli oyuncunun söz konusu paravan şirket aracılığıyla vergi kaçırdığına yönelik şüpheleri güçlendirdi.Bu gelişme üzerine Der Spiegel ve EIC'in Ronaldo ve iş birliği içinde olduğu şirketlere gönderdiği sorular ise cevapsız kaldı.Der Spiegel, soruları göndermelerinin üzerinden 24 saat geçmeden CRS Holding Trust'ın inşaattan çekilerekdeğerindeki paylarını Ronaldo'ya devrettiğini öne sürdü.Almanların ünlü dergisi, Ronaldo'nun avukatlarının dün yaptığı açıklamada ise son derece kaçamak cevaplar verdiğini ifade etti.Buna göre Ronaldo'nun avukatları, Lüksemburg menşeili şirketin vergi yükümlülükleri ve gelir vergisinden tamamı ile haberdar olduğu ifade ederken paravan olduğu konusunda büyük şüphe bulunan CRS Holding Trust ile ilgiliyse açıklama yapmaktan kaçındı.