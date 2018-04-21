Çocuk sorusu Beren Saat'in keyfini kaçırdı

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Oyuncu Beren Saat, 2014 yılında Kenan Doğulu ile Amerika'da evlenmişti. Uzun zamandır çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisi gördüğü konuşulan Beren Saat, önceki akşam Etiler’deydi. Güzel oyuncunun, gazetecilerin tüp bebekle ilgili soruları karşısında morali bozuldu. Kenan Doğulu da geçtiğimiz hafta sahnede bir bebeği kucağına alarak çocuk özlemini dile getirmişti.