Cavaliers, Pacers’ı geçemedi

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off’ları ilk tur maçında Indiana Pacers, sahasında Cleveland Cavaliers’ı 92-90 yenerek seride durumu 2-1’e getirdi.NBA play-off’larına üç maçla devam edildi. Indiana Pacers ile Cleveland Cavaliers arasındaki Doğu Konferansı ilk tur serisi üçüncü maçından ev sahibi ekip 92-90 galip ayrıldı. Pacers böylece son 3 NBA finalinde de oynayan Cavaliers’a karşı seride 2-1 öne geçti.Pacers’ta Bojan Bogdanovic 30 sayı üreterek takımının en skorer ismi olurken, Victor Oladipo 18, Thaddeus Young 12 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.İlk üç çeyreği önde geçen Cavaliers’ta LeBron James, 28 sayı, 12 ribaunt ve 8 asistlik performans sergiledi. Milli basketbolcu Cedi Osman karşılaşmada süre almadı.Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 92-90 (2-1)Washington Wizards-Toronto Raptors: 122-103 (1-2)Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 116-92 (1-2)