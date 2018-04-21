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Bugün goller Güneş için

Siyah-Beyazlı taraftarlar, Fenerbahçe derbisinde yaralanan ve o gece hastanede kalan Şenol Güneş’e bugün Vodafone Park’ta özel bir karşılama yapacak. Futbolcular da atılacak gollerin ardından kulübedeki hocalarına koşacak

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Bugün goller Güneş için
Vodafone Park’ta bugün en büyük gündem Şenol Güneş... Türkiye Kupası’ndaki olaylı Fenerbahçe derbisinde kafasına atılan yabancı maddeler nedeniyle yaralanan ve dikiş atıldıktan sonra o geceyi hastanede geçiren tecrübeli hocaya taraftarlar büyük sevgi gösterisinde bulunacak. Tribünlerde Güneş için pankartlar açılacağı öğrenilirken, Beşiktaşlı futbolseverlerin özel bir karşılama yapması bekleniyor. Siyah-Beyazlı futbolcuların da atılacak her golden sonra kulübedeki hocalarına koşacağı, takım içindeki toplantılarda da bu konuda söz birliğine varıldığı belirtildi. 

Biletler tükendi

Kısacası Vodafone Park’ta maç önü ve sonrasıyla alışılmışın dışında bir karşılaşma oynanacağa benziyor. Öte yandan Malatya karşılaşmasının biletlerine büyük ilgi gösteren ve tamamına yakınını bitiren Siyah-Beyazlı futbolseverlerin bugün tribünleri tıklım tıklım doldurması bekleniyor.          

Şenol hoca takımın başında          

Hastaneden taburcu edildikten sonra evinde dinlenen Şenol Güneş’in yokluğunda önceki gün idmanı yardımcı antrenörler yaptırmıştı. Tecrübeli hoca dünkü antrenmanda ise takımının başındaydı. Erken saatlerde Nevzat Demir Tesisleri’ne giden Güneş’e, kulüp personeli ve oyuncular tekrar geçmiş olsun temennisinde bulundu. Ekibiyle birlikte Malatyaspor’u analiz eden başarılı teknik direktör, son taktik çalışmada maçın önemine dikkat çekti.

‘Sadece şampiyonluğu düşünün’

Teknik direktör Şenol Güneş, dünkü antrenmandan önce oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Malatya maçına ve ligde kalan 5 haftaya dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, “Sadece Malatyaspor karşılaşmasına odaklanın. Kupa, iyisiyle kötüsüyle geride kaldı. Şampiyonluğu düşünelim ve motivasyonumuzu asla kaybetmeyelim” dedi. Öğrencilerinden sakin olmalarını da isteyen Güneş, “Maçta ne olursa olsun oyun disiplininden kopmayın. Kazanarak ilerlemeliyiz. Şampiyonluğun en büyük adayı biziz” ifadelerini kullandı. 

Orhan Yıldırım


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