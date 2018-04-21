Bogdan Bogdanovic: "Bu takımla gurur duyuyorum"

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Turkish Airlines EuroLeague'de Play-Off ikinci maçında temsilcimiz, İspanyol ekibi'yı 95-89 mağlup etti.Sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.İstanbul'da olduğu için duyduğu mutluluğu dile getiren Sırp oyuncu, "Burada olmak çok keyifliydi. Bu organizasyona beni davet ettikleri için teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, çok güzel vakit geçirdim."dedi.Takımın gidişatına da değinen Bogdanovic, "Kazandıkları iki maçtan dolayı tebrik ediyorum. Bu takımla gurur duyuyorum. Burada oynarken de Final Four sadece iki maçtan ibaret ki Final Four'a gidebilmek çok önemli derdim. Final Four'da ben yine Belgrad'da olacağım." dedi.NBA'de geçirdiği sezonla ilgili soruyu da cevaplayan yıldız oyuncu, "İyi bir sezondu ama gelecek sezon hem benim, hem takımım açısından daha iyi olacaktır. Ben oraya gidip kendimi kanıtladığımı düşünüyorum." açıklamasını yaptı.Takım arkadaşlarıyla bu galibiyeti kutlayıp kutlamayacağı sorusunu da yanıtlayan Bogdanovic, "Onlar bugün için dışarı çıkamazlar çünkü işleri daha bitmedi. Bir maç daha kazanmak durumundalar." dedi.