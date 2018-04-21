Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği Marouane Fellaini'nin transferi bitiyor

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Darijo Srna'ya üç büyüklerden kanca!

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr





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ve'ın uzun bir süredir gündemini meşgul edenhakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.İtalya'da yayım yapanadlı internet sitesi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki Belçikalı orta sahanın'a çok yakın olduğunu yazdı.Haberde Liverpool'un'ın ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurarak Fellaini için girişimlerini arttırdığı yazıldı.Oyuncuyla ilgilenen diğer kulüpler arasındave'nın da bulunduğu kaydedildi.