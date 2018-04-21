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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert tepki!

Beşiktaş Yönetimi karşılaşmanın ardından Ülker Stadı'nda bir durum değerlendirmesi yaptı.

21 Nisan 2018, Cumartesi 11:35

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Uzun süre stattan ayrılmak için emniyetten haber bekleyen Beşiktaşlı yöneticilerin, “Amatör liglerde bile böyle olaylar yaşanmıyor” ifadelerini kullandıkları ortaya çıktı.

Derbideki olayları tüm detaylarıyla cep telefonlarına kaydeden Beşiktaşlı yöneticilerin maç sonrası yaptıkları toplantıda, “Dünya’nın neresinde görülmüş böyle bir olay. Ne oynamamıza izin verildi ne de kenar yönetimimiz rahat bırakıldı. Biz burada misafiriz ama hocamızın başına gelenlere bakın. Tek kelimeyle rezillik” diye konuştukları bildirildi.

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından polis kontrolünde takımla birlikte stattan ayrılan siyah - beyazlı idarecilerin, daha sonra yaptığı değerlendirmelerde ise “Fenerbahçe Kulübü bir açıklama yapıyor ama içerisinde ne bir geçmiş olsun ne de bir özür dilemek var. Bu işin takipçisi olmalıyız. Mesele Fenerbahçe ya da Beşiktaş değil. Türk futbolunun gidişatı çok tehlikeli yerlere doğru ilerliyor. Artık derbilerde can güvenliği yok” dedikleri vurgulandı.
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21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

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