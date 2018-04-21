Beşiktaş maçı öncesi şok! Futbolcular idmana çıkmadı

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'da sular durulmuyor.'in 30. haftasında yarın akşam Beşiktaş'a konuk olacak Doğu ekibinde futbolcular, primlerini alamadıkları gerekçesiyle saat 14.00'da yapılacak olan antrenmana katılmadı. 2-3 ayı geçkin süredir primlerini alamadığı belirtilen Malatyaspor'da oyuncuların, sonunda böyle bir uygulamaya gitme kararı aldığı belirtildi.Yıllık ücretlerini alan fakat prim ödemelerini alamayan Yeni Malatyaspor'lu futbolcular, perşembe günü antrenmana da katılmamıştı.Süper Lig'e bu sezon yükselen Yeni Malatyaspor, topladığı 38 puan ile 10. sırada bulunuyor.