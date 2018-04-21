



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında konuk ettiği Yeşilgiresun Belediyespor’u 86-75 mağlup eden Eskişehir Basket’in başantrenörü Josep Maria Berrocal, "Galibiyetin yanı sıra iyi oyun da ortaya koymalıyız." dedi.Berrocal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, siyah-kırmızılı takımını galibiyetten dolayı tebrik etti.Kolay bir maç olmadığını ifade eden Berrocal, "Savunmayı iyi yaparsak iyi yerlere geliriz. Bunu bir an önce kavramalıyız. İyi bir play-off takımı olmak istiyorsak, defansta iyi olup ribauntları almayız. 4 maçımız kaldı. En iyi şekilde bunları tamamlayıp ligi iyi yerde bitirmeliyiz. Galibiyetin yanı sıra iyi oyun da ortaya koymalıyız." diye konuştu.Eskişehir Basket’in oyuncusu Berkay Candan ise maçın ikinci yarısında iyi bir oyun oynayıp, play-off adına önemli bir galibiyet aldıklarını vurguladı.Yeşilgiresun Belediyespor Başantrenörü Ahmet Kandemir de Eskişehir Basket’i tebrik etti.Maçla ilgili çok fazla konuşmak istemediğini belirten Kandemir, "Konuşsak çok şey anlatabiliriz. Basit atışları sayıya çeviremedik. Hakem kararlarının çok adil olduğunu düşünmüyorum. Aynı pozisyonları farklı yargıladılar. 4 maçımız kaldı. 3’ünü içeride oynayacağız. Kazanıp, ligde kalacağız." ifadelerini kullandı.Yeşilgiresun Belediyespor’un oyuncusu Ra’Shad James ise ligde kalma adına önemli bir maçı kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.