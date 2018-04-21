Arsenal'den Arsene Wenger'e piyango!

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden’i 22 yıl çalıştırdıktan sonra Londra ekibindeki kariyerine sezon sonunda nokta koyacak, 11 milyon Pound’luk (62 milyon TL) bir servete de konacak.Fransız teknik adamın 31 Mayıs 2017 tarihinde Londra ekibi ile yaptığı 2 yıllık yeni sözleşmeden dolayı halen 1 yıllık kontratı bulunuyor. Wenger, bu sebepten dolayı da Kırmızı- Beyazlılar’dan kendi isteği ile değil, yönetim kararıyla ayrılacağı için kulüpten 62 milyon TL’lik bir tazminat alacak.Arsene Wenger’in sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından ise Arsenal yönetimi, şimdiden yeni teknik direktör arayışlarına başladı.Londra temsilcisinin adayları arasına şu an Celtic’i çalıştıranda girdi. Rodgers’ın yanı sıra listedevede var.