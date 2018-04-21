Armada fırtınası esti

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Eğitimin köklü kurumlarından Armada, salonlarda fırtına gibi esiyor. Gayrettepe Armada okulu öğrencilerinden Selen Gündüz, Bulgaristan da taekwondo g1 Avrupa Şampiyonası’nda 33 kiloda altın kazandı.Yıldız erkekler basketbol takımı da Beşiktaş İlçe Turnuvası’nda birinci oldu. Armada Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Yücel, amaçlarının eğitim ile birlikte iyi sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi.