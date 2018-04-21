Anadolu Efes: 86 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 67

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, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında konuk ettiği’u 86-67 yendi.Anadolu Efes, bu sonuçla 19. galibiyetini elde etti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 16. yenilgisini aldı.İstanbul Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmaya Buva’nın pota altından bulduğu sayılarla 6-0’lık seriyle başlasa da Anadolu Efes, Dunston’ın etkili oyunuyla 5. dakikayı 9-8 üstün geçti. Konuk ekip, Buckner ve Thompson’ın boyalı alandan kaydettiği sayılarla ilk çeyreği 21-18 üstün tamamladı.İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Toolson ile sayılar bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 17. dakikada farkı 5 sayıya çıkardı: 27-32. Boyalı alanı iyi savunan Anadolu Efes, Simon’un sayılarıyla 18. dakikanın içinde yeniden öne geçti: 34-32. Ev sahibi ekip, soyunma odasına da 39-36 üstün gitti.İkinci yarıda Simon’un dış atışlardan, Dunston’ın pota altından kaydettiği sayılarla Anadolu Efes, 25. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 54-42. Motum’un sayılarıya 29. dakikada farkı 16 sayıya (63-47) kadar çıkaran Anadolu Efes, final periyoduna da 66-50 önde girdi.Dunston, Brown ve Douglas’ın sayılarıyla farkı açan Anadolu Efes, sahadan 86-67 galip ayrıldı.Salon: Sinan ErdemHakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Polat ParlakDoğuş Balbay 8, Birkan Batuk, Simon 22, Motum 6, Dunston 14, Yiğitcan Saybir, Berk Demir, Brown 11, McCollum 11, Douglas 8, Onuralp Bitim 2, Muhaymin Mustafa 4Thompson 9, Toolson 4, Uğur Dokuyan 4, Ayberk Olmaz 6, Buva 17, Buckner 21, Klobucar 5, Mert Çevik, Tevfik Akdamar, Gaffar Çetin 1, Bekir Karlı1. Periyot: 18-21Devre: 39-363. Periyot: 66-50