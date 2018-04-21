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Anadolu Efes: 86 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 67

Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 86-67 yendi.

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Anadolu Efes: 86 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 67
Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 86-67 yendi.

Anadolu Efes, bu sonuçla 19. galibiyetini elde etti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 16. yenilgisini aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmaya Buva’nın pota altından bulduğu sayılarla 6-0’lık seriyle başlasa da Anadolu Efes, Dunston’ın etkili oyunuyla 5. dakikayı 9-8 üstün geçti. Konuk ekip, Buckner ve Thompson’ın boyalı alandan kaydettiği sayılarla ilk çeyreği 21-18 üstün tamamladı.

İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Toolson ile sayılar bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 17. dakikada farkı 5 sayıya çıkardı: 27-32. Boyalı alanı iyi savunan Anadolu Efes, Simon’un sayılarıyla 18. dakikanın içinde yeniden öne geçti: 34-32. Ev sahibi ekip, soyunma odasına da 39-36 üstün gitti.

İkinci yarıda Simon’un dış atışlardan, Dunston’ın pota altından kaydettiği sayılarla Anadolu Efes, 25. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 54-42. Motum’un sayılarıya 29. dakikada farkı 16 sayıya (63-47) kadar çıkaran Anadolu Efes, final periyoduna da 66-50 önde girdi.

Dunston, Brown ve Douglas’ın sayılarıyla farkı açan Anadolu Efes, sahadan 86-67 galip ayrıldı.

Anadolu Efes: 86 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 67

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 8, Birkan Batuk, Simon 22, Motum 6, Dunston 14, Yiğitcan Saybir, Berk Demir, Brown 11, McCollum 11, Douglas 8, Onuralp Bitim 2, Muhaymin Mustafa 4

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Thompson 9, Toolson 4, Uğur Dokuyan 4, Ayberk Olmaz 6, Buva 17, Buckner 21, Klobucar 5, Mert Çevik, Tevfik Akdamar, Gaffar Çetin 1, Bekir Karlı

1. Periyot: 18-21
Devre: 39-36
3. Periyot: 66-50


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    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

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