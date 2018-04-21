Alper Uludağ maç sonu gözyaşlarını tutamadı





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Osmanlıspor'a karşı saha avantajını kullanamadı ve 3-0 mağlup oldu.Bitiş düdüğüyle kümede kalma şansını zora sokanfutbolcusuyıkıldı. Orta sahada yere çöken Uludağ gözyaşlarına hakim olamadı. Uludağ’ı teselli etmeye eskiden Gençlerbirliği’nde oynayan ve bugün Osmanlıspor adına 3. golü atan Serdar Gürler gitti. Gürler, Uludağ’ı yerden kaldırıp sarıldı ve soyunma odasına götürdü.Bu skorla Gençlerbirliği 30 puanda kaldı ve maç fazlasıyla 16. sıraya geriledi.İHA