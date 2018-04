Alper Potuk sosyal medyadan isyan etti!

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





'nin orta saha oyuncusu, magazinde kendisi hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Alper, çıkan haberleri sert bir dille yalanladı.Kamuoyuna;İsmimin bir süre birliktelik yaşayıp ayrıldığım kişiyle, her gün asılsız haberler yaparak anılıyor olması son derece can sıkıcı bir hal aldı. Sustukça şiddetini artıran her türlü iftira karşısında ne olarak belirtmek isterim ki; ne birkaç gün önce "kendi evimde geçtiği öne sürülen hayali aldatma haberi", ne de bugünkü "ağabeyimin daha önce hiç karşılaşmadığım kız arkadaşı ile ilgili haber" gerçek değildir.Kasıtlı şekilde yaptırılan ve benzeri haberleri ortaya atan, kullanan kişi ve kurumlar hakkında hukuki yolları kullanacağımı da belirtmek isterim. Saygılarımla...Alper Potuk