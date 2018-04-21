Alanya ateşe düştü

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Çanlar Aytemiz Alanyaspor için çalıyor... Galatasaray karşısında 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen maçı çeviren Alanya, beraberliği koruyamayınca 3 kritik puan yitirdi.En yakın rakiplerinden Osmanlıspor’un da dünkü karşılaşmasını kazanmasıyla, Güney temsilcisi kendini bir anda ateş hattının tam ortasında buldu.Son 5 haftada sadece bir galibiyet alabilen Aytemiz Alanya, gelecek hafta Kayseri deplasmanına konuk olacak. Bir sonraki haftada ise Mesut Bakkal’ın öğrencileri, Osmanlıspor ile belki de sezonun en kritik maçlarından birini oynayacak.