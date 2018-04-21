Ahmet Ağaoğlu: "Birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda hiç kimse karşımızda duramaz"

Gümrükçüoğlu'ndan kampanya önerisi





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ve yönetim kurulu üyeleri, Trabzon’da kulübün kurucuları, eski başkan, yönetici ve kurulları ile bir araya geldi.Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen tanışma ve sohbet kahvaltısına Başkan Ahmet Ağaoğlu, eski bakanlardan Faruk Özak, eski başkanlardan Salih Erdem, Trabzonspor Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, divan başkanı, kurul üyeleri ve eski yöneticiler katıldı.Düzenlenen organizasyonda açıklamada bulunan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 1970 yıllarda Trabzonspor'u diğer takımlardan farklı kılan özellikleri bulunduğunu belirterek, "Bizi diğer takımlardan farklı kılan bir çok faktör vardı ama en önemlisi birlik ve beraberliğimizdi. Biz bunu kaybettiğimiz zaman gücümüzden çok şey kaybediyoruz. İrtifa kaybediyoruz. Biraz birbirimize sokulduğumuz zaman fotoğraf farklılaşıyor. Bu sefer dışarıdan bize kafa çeviriyorlar ve rahatsızlıkları hemen su üstüne çıkıyor. Şu anda kimse bizimle ilgilenmiyor. Çünkü içimizde olması gereken birliği, beraberliği ve dayanışmayı ne yazık ki ön palana çıkaramadık. İnşallah bugünden sonra çok daha farklı bir şekilde bu birlik ve beraberliğimizi çok farklı seviyelere çıkartırız. Çünkü Trabzonspor herkesin bir değeri. Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor'un hizmetkarı. Belirli bir görev sürem vardı. Hizmet etmeye geldim. İnşallah Allah nasip ederse layıkıyla bunu yaparım. Bu bir gelenektir. Bundan sonra daha da ileriye taşınması lazım. Bunu da ancak bizim birlik ve beraberliğimiz sağlar. Bundan da hiç şüphem yok, tereddüdüm yok. İstanbul'da bana bir gazeteci, 'İstanbul'dan Trabzon'u nasıl yöneteceksin?' dedi. Ben de kendisine, 'Bize her yer Trabzon' dedim. Bu ülkede genel kurula Mardin'den , Diyarbakır'dan, Muş'tan, Siirt'den, Antalya'dan, Erzincan'dan katılan delegeler var ise bu takımın sırtının yere gelmesi mümkün değil. Sadece birlik ve beraberlik içinde birbirimize omuz vermemiz gerekiyor. Bu organizasyonu İstanbul'da yapacağız. Türkiye genelinde de bu tarz organizasyonlarımız olacak" ifadelerini kullandı.Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzonspor’un borcunu eritmek için kampanya başlatma çağrısında bulundu. Gümrükçüoğlu, "500 milyona mı ihtiyacımız var? Diyeceğiz ki görelim herkesi. Kapı kapı dolaşıp sonuç alacağımıza inanıyorum. Başkanımızın hesabını kitabını yaparak adım atacağına inanıyorum. Böyle bir kampanya yapmak ve başlatmak lazım. Bütün altyapısını da yapmaya hazırım. 3-5 ay maaşımı vereyim sorun yok. 50 bin kişi 10’ar bin TL verirse, 500 milyon eder. Trabzon’un sınırları içerisindeki nüfusu 780 bin, Trabzonlu olup köklerini unutmayan insan sayısı 4 milyon kişi. Köydeki Fatma teyzem 10 TL verir, Faruk ağabey 50 bin TL verir. Bu kampanya başlasın. Ben maaşımı vermeye hazırım. Onun dışında da temin edebilirsem ederim” dedi.İHA