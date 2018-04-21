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Abdurrahim Albayrak: Sonunda kazanan biz olacağız

Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 yenen Galatasaray'da, maçı kurtaran golü atan Sinan Gümüş'ü maçtan sonra omuza alarak soyunma odasına götüren Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

21 Nisan 2018, Cumartesi 23:40

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Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 yenen Galatasaray'da, maçı kurtaran golü atan Sinan Gümüş'ü maçtan sonra omuza alarak soyunma odasına götüren Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Albayrak, “360 dakikalık maraton sonunda kazanan biz olacağız" dedi.

Abdurrahim Albayrak, Maça çok iyi başladıklarını, 2-0'ı da yakaladıklarını, ondan sonra hiç beklemedikleri bir gol ve ardından penaltı pozisyonuyla skorun 2-2'ye geldiğini söyledi. Çok rahat kazanabilecekleri maçı zora soktuklarını ifade eden Albayrak, “Ama Allah'ıma şükürler olsun hocamız müthiş değişikliklerle beraber her zaman olduğu gibi yine maçı çevirmesini bildi. 3 puanı Alanya'dan aldık ama bizim için çok zor bir deplasmandı. Çünkü Alanyaspor'un da bulunduğu konum itibarıyla puana şiddetle ihtiyacı vardı ve puan ya da puanlar çıkartmak istiyordu. Ama arkadaşlarımız buna müsaade etmedi. 3 puan alan biz olduk. Şimdi 4 maçımız kaldı. Allah'ın izniyle bunları teker teker alıp şampiyon olmak istiyoruz. Her şey bizim elimizdedir. En iyisini yapıp şampiyon olacağımıza inanıyorum" dedi. 

"DOSTÇA, KARDEŞÇE BİR MAÇ DİLİYORUM"

Önümüzdeki hafta oynanacak olan Beşiktaş maçı ile ilgili de konuşan Albayrak, “Şampiyonluğu bir maça bağlayamayız. Ondan sonra da ciddi maçlarımız var. Görüyorsunuz, Trabzonspor kendi sahasında yenildi. Beklemediği bir mağlubiyet. Her şey olabilir. Biz temkinli gidip, temkinli konuşuyoruz. şampiyon olabilmek için geriye kalan 4 maçı da kazanmak istiyoruz. 360 dakikalık bir maraton var. 360 dakikanın sonunda inşallah kazanan biz olacağız. Kupayı da müzemize getirmek istiyoruz. Bu vesile ile taraftarlara tekrar teşekkür ediyorum. Alanya'da da bizleri yalnız bırakmadılar. Dostça, kardeşçe bir maç diliyorum. Taraftarlarımız ben inanıyorum ki Galatasaray'a yakışır bir şekilde maçı izleyecek. Kavgasız, gürültüsüz, Türkiye'ye yakışır bir derbi olacağına inanıyorum" diye konuştu.
 


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    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

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      -  
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1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
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5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
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13 Antalyaspor 29 35
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