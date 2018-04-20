Zeljko Obradovic: "Yapmak istediğimiz şey buydu"

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Turkish Airlines EuroLeague'in Play-Off etabında temsilcimiz, ikinci maçta da Baskonia'yı 95-89 mağlup etmeyi başardı.Fenerbahçe Doğuş'un tecrübeli koçu, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşunun sorularını yanıtladı.Maçı ve serinin gidişatını değerlendiren Obradovic, "Yapmak istediğimiz şey buydu. İspanya'ya 2-0 ile gitmek istiyorduk. İlk maçın ardından iki takımın da birçok şeyi değiştireceğini biliyorduk. Ben çok mutluyum. 2-0 önemli bir avantaj ama henüz daha seri bitmedi." dedi.Deplasmanda oynayacakları maça da değinen Obradovic, "Üç günümüz var. Onların bir şeyleri düzeltmeye çalışacağı gibi elbette biz de çalışmalar yapacağız." dedi.Oynamayan oyuncular için üzüntülerini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Bugün, Melih ve Bobby oynayamadılar ki onlar için çok üzgünüm. Kesinlikle oynamayı hak ediyorlar ama keşke herkesin oynayabileceği bir şeyler yapabilsem." açıklamalarını yaptı.Maç performanslarına ve taraftara da değinen Obradovic, "Son çeyrekte çok dış şut bulduk. Ama şutörlerimiz boş şutları sokamadılar. Yoksa en iyi çeyreğimiz, son çeyrekti. Birçok asistimiz aslında böyle gitti. Yine de bir şekilde 95 sayı atmayı başardık. Günün sonunda bu taraftarların inanılmaz desteğine teşekkür ediyorum. Bence iyi bir maç çıkardık ki bu nedenle oyuncularımı da tebrik ediyorum." dedi.