Villarreal'de Moussa Dembele sesleri





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Milli futbolcumuz Enes Ünal’ın da forma giydiği, sezon sonunda’in genç yıldızı’yi kadrosuna katmak istiyor.Kariyerine Yeşil-Beyazlılar’da devam eden Dembele, İspanyol ekibine transfer olmaya sıcak bakıyor. Dembele için Celtic’in belirlediği bonservis bedeli ise 15 milyon Euro (75 milyon TL). 21 yaşındaki Fransız futbolcu, bu sezon 36 maçta 15 kez fileleri havalandırdı.