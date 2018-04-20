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Üniversitelerarası Türkiye Judo Şampiyonası Bursa'da başladı

Uludağ Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Üniversitelerarası Türkiye Judo Şampiyonası başladı. Toplam 27 üniversiteden 45 takımın katıldığı şampiyona 3 gün boyunca devam edecek.

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Üniversitelerarası Türkiye Judo Şampiyonası Bursa'da başladı
UÜ Spor Bilimler Fakültesi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda devam edecek Türkiye Judo Şampiyonası’nın açılış törenine Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve Tertip Komitesi Başkanı, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cenk Aydın, Tertip Komitesi Başkanı Nazmi Sarıtaş, üniversite temsilcileri ve sporcular katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, böylesine önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Üniversite olarak spor alanında ulusal ve uluslararası çok sayıda başarıya imza attıklarını kaydeden Rektör Ulcay; “2016 yılında üniversitelerarası müsabakalarda 23 branşta 25 takımla yarıştık.Uludağ Üniversitesi olarak geride bıraktığımız 2017 yılında ise Türkiye Üniversitelerarası spor müsabakalarına 25 branşta 31 faaliyete 295 sporcu öğrencimiz katıldı.Takımlarımız bu spor faaliyetlerinden 17 altın, 15 gümüş, 21 bronz olmak üzere toplamda 53 madalya kazanarak genel sırlamayı 5. olarak tamamladı.Badminton, Wushu ve Tekvando spor branşlarında takım halinde Türkiye şampiyonlukları elde ettik. Böylece 3 dalda şampiyonluk olmak üzere kupa sayımızı 9’a çıkardık.2017 Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) istatistiklerine göre 150 üniversite arasında Uludağ Üniversitemiz, 5 altın, 1 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplamda 14 madalya ile en çok madalyaya sahip olan üniversite olarak, Avrupa 1.’si olma başarısını yakalamıştır” diye konuştu.Tertip Komitesi Başkanı Nazmi Sarıtaş ise katılan tüm sporculara  ve üniversite yetkililerine başarılar diledi.

Açılış töreninin ardından sporcular kilo ve kategorilerine göre hakemler eşliğinde müsabakalarını gerçekleştirmeye başladılar. 22 Nisan tarihide sona erecek turnuvada 24 erkek, 21 bayan takımı madalya için ter dökecek.

DHA


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