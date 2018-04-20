Ünal Taşçı: Çalışacak saha bulamıyoruz

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Manisaspor Teknik Direktörü Ünal Taşçı, çalışma sahalarının olmadığını, gelecek sezonun planlarını yaptıklarını söyledi.Taşçı, “Grandmedical Manisaspor olarak son dönemlerde oldukça sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte üzülüyoruz ancak bir sevincimiz var. O da uzun bir süredir altyapıda oynayan gençlerimizin A takımda forma giyme fırsatı bulması ve önlerinin açılması. Her maçtan sonra futbollarını ileriye götürüyorlar. Buraya en azından beraberlik almaya gelmiştik. Ancak Altınordu güçlü bir ekip ve doğru felsefeyle oynuyorlar. Altınordu’yu tebrik ediyoruz ve daha iyi şeyler yapacaklarına inanıyoruz. Onların yaptıklarıyla da gurur duyuyoruz. Oyuncularımız ne bir kamp gördü ne de bir çalışma sahaları vardı. Manisa’da çalışacak saha bulamıyoruz. Gelecek yılın planlamalarını yapıyoruz” dedi.