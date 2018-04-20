UEFA kararı seçim sonrası

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Finansal Fair Play kriterleri konusunda sıkıntılar yaşayan Galatasaray, UEFA’dan gelecek haberi bekliyor. Başkan Mustafa Cengiz, UEFA heyetiyle iki kritik görüşmede bulundu. Ancak kesin kararın, Galatasaray’da Mayıs ayının sonunda yaşanacak kongre sürecinin ardından açıklanacağı, bu konu hakkında UEFA’yla mutabakat sağlandığı belirtiliyor.Galatasaray’da göreve yeni seçilen divan kurulu üyeleri, mazbatalarını aldı. Türk Telekom Stadı’nda gerçekleşen törende, önceki dönem ve yeni dönem divan kurulu üyeleri, Galatasaray İkinci Başkanı Ahmet Şenkal, başkan yardımcıları Adil Araboğlu ve Dinç Üner ile genel sekreter Mustafa Turgun’un da hazır bulunduğu bildirildi.