Türkan Şoray 5 gündür hastanede

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Türk sinemasınınusta oyuncu, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle geçen pazartesi günü Fulya Acıbadem Hastanesi’nde tedavi altına alındı.Bağırsak enfeksiyonu teşhisi konan sanatçı, 5 gündür hastanede müşahede altında tutuluyor. Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yemek yemekte zorlanan sanatçı bu yüzden 2 kilo verdi.Geçen yılnedeniyle ameliyat masasına yatano operasyonun ardından da 12 kilo vermişti.daha önce,fazla kilolarının nedeninin Cushing sendromu olduğunu açıklamıştı.*Cushing sendromu, vücutta aşırı miktarda kortizol hormonu üretimi sonucunda ortaya çıkan bir hastalık.