  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Trabzonspor-Sivasspor maç sonucu: 0-2

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu.

21 Nisan 2018, Cumartesi 18:31

  • - A
  • + A
Trabzonspor-Sivasspor maç sonucu: 0-2
Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, 2 maçtır kazanamayan Demir Grup Sivasspor'u sahasında ağırladı. Konuk ekip, 45. dakikada Hakan Arslan ve 90. dakikada Arouna Kone'nin kaydettiği golle maçı 2-0 kazandı. Yiğidolar bu sonuçla, Süper Lig'de tam 5 yıl sonra Trabzonspor'u mağlup etmeyi başardı.

Bu sezon sahasında 5. kez mağlup olan Trabzonspor, 46 puanda kalırken, Sivasspor ise 44 puana yükselerek 5. sırada yer alan rakibiyle aradaki puan farkını 2'ye indirdi.

Maçtan Dakikalar 

7. dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'da kaldı. 
11. dakikada Novak'ın ceza sahası dışında sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
16. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Burak Yılmaz'ın pasında Yusuf uygun durumda şutunu çekti, top kaleci Ali Şaşal'dan döndü. 
20. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Yazıcı'nın pasında arka direkte Novak'ın şutunda Auremir son anda topa ayak koyarak mutlak golü önledi. 
44. dakikada Sosa'nın sağ taraftan ortasında Yusuf'tan seken topa arka direkteki Novak'ın önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda ise kaleci Ali Şaşal'ın solundaki kale direğine çarpan topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. 
45.dakikada Auremir'in sağ taraftan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Hakan Arslan meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın üstünden ağlarla buluşturdu. 0-1
49. dakikada Emre Kılınç sağdan kazanılan serbest vuruşta topu direkt kaleye yolladı. Sağ köşeden kaleci Uğurcan son anda çeldi.
50. dakikada Yusuf Yazıcı, ceza sahasında bomboş kalan Burak Yılmaz'a adrese teslim bir orta yolladı. Burak'ın müsait poızisyondaki kafa vuruşu üstten auta çıktı. 
54. dakikada Burak Yılmaz kaleyi karşısına alıp klas bir vuruş denedi ancak kaleci Ali gole izin vermedi.
73. dakikada Burak Yılmaz kaleyi karşısına alıp şutunu yolladı. Kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi. 
75. dakikada Pereira sağdan bindirdi. Ortasını yolladı. Burak Yılmaz iyi yükseldi. Kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal kontrolü sağladı.
77. dakikada Yusuf Yazıcının ceza sahasına çevirdiği topta Burak Yılmaz kale önünde topu filelerle buluşturdu ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.
90. dakikada oyuna ikinci yarıda dahil olan Arouna Kone, skoru 2-0'a getirdi.
Karşılaşma 2-0'lık Sivasspor üstünlüğüyle sona erdi.

Trabzonspor - Sivasspor maçı 11'leri

Trabonspor: Uğurcan Çakır, K. Ahmet, Uğur, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Abdülkadir, Yusuf, Olcay, Burak

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya, Mert, Hakan, Bifouma, Saivet, Emre, Cyriac

Fotoğraf: Serkan Hacıoğlu


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





0 YORUM GİRİŞ YAP
Trabzonspor’u bekleyen tehlike
İşte Fenerbahçe'nin olaylı derbi savunması
Fatih Terim'in derbi planı alt üst oldu!
Şenol Güneş: Haksızlık yapılıyorsa bize yapılıyor
Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Quaresma'nın ince ince yaptığı...
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından kareler
Ahmet Çakar: Şenol Güneş'in uyanıklığı var ama hükmen galibiyet gerekir!
Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan flaş paylaşım!
Fanatik yazarlarının Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı yorumları
"Derbi, şampiyonluk düğümünü çözmez"
4 büyüklerde forma giyen yıldızlar şimdi neredeler?
Murat Yıldırım'dan tepki çeken paylaşım!
Metin Albayrak: Quaresma pozisyonunda kırmızı kart çıkmadı!
'Galatasaray'ı yenebilecek en özel takım Beşiktaş'
Arjantin kadrosunu Messi seçecek
Medipol Başakşehirli Arda Turan hakkında bomba iddia!
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
Süper Lig Detaylı Fikstür »