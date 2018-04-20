Trabzonspor-Sivasspor maç sonucu: 0-2

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Trabzonspor - Sivasspor maçı 11'leri





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Süper Lig'in 30. haftasında, 2 maçtır kazanamayan'u sahasında ağırladı. Konuk ekip, 45. dakikada Hakan Arslan ve 90. dakikada Arouna Kone'nin kaydettiği golle maçı 2-0 kazandı. Yiğidolar bu sonuçla, Süper Lig'de tam 5 yıl sonra Trabzonspor'u mağlup etmeyi başardı.Bu sezon sahasında 5. kez mağlup olan Trabzonspor, 46 puanda kalırken, Sivasspor ise 44 puana yükselerek 5. sırada yer alan rakibiyle aradaki puan farkını 2'ye indirdi.7. dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'da kaldı.11. dakikada Novak'ın ceza sahası dışında sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.16. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Burak Yılmaz'ın pasında Yusuf uygun durumda şutunu çekti, top kaleci Ali Şaşal'dan döndü.20. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Yazıcı'nın pasında arka direkte Novak'ın şutunda Auremir son anda topa ayak koyarak mutlak golü önledi.44. dakikada Sosa'nın sağ taraftan ortasında Yusuf'tan seken topa arka direkteki Novak'ın önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda ise kaleci Ali Şaşal'ın solundaki kale direğine çarpan topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.45.dakikada Auremir'in sağ taraftan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Hakan Arslan meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın üstünden ağlarla buluşturdu. 0-149. dakikada Emre Kılınç sağdan kazanılan serbest vuruşta topu direkt kaleye yolladı. Sağ köşeden kaleci Uğurcan son anda çeldi.50. dakikada Yusuf Yazıcı, ceza sahasında bomboş kalan Burak Yılmaz'a adrese teslim bir orta yolladı. Burak'ın müsait poızisyondaki kafa vuruşu üstten auta çıktı.54. dakikada Burak Yılmaz kaleyi karşısına alıp klas bir vuruş denedi ancak kaleci Ali gole izin vermedi.73. dakikada Burak Yılmaz kaleyi karşısına alıp şutunu yolladı. Kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.75. dakikada Pereira sağdan bindirdi. Ortasını yolladı. Burak Yılmaz iyi yükseldi. Kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal kontrolü sağladı.77. dakikada Yusuf Yazıcının ceza sahasına çevirdiği topta Burak Yılmaz kale önünde topu filelerle buluşturdu ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.90. dakikada oyuna ikinci yarıda dahil olan Arouna Kone, skoru 2-0'a getirdi.Karşılaşma 2-0'lık Sivasspor üstünlüğüyle sona erdi.Fotoğraf: Serkan Hacıoğlu