Trabzonspor Basketbol devam kararı aldı

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Trabzonspor Basketbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "14/04/2018 tarihinde oynadığımız Trabzonspor - Eskişehir Basket maçından sonra yaşanan süreç basketbol camiası tarafından bilinmekte ve takip edilmektedir. Gerek Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi gerekse Trabzonspor’un menfaatlerinin merkezinde soğukkanlı değerlendirmelerimizin sonucunda, Trabzonspor için mücadele etmeyi kabul eden oyuncularımız ile yola devam etme kararı almış bulunmaktayız. Üzülerek belirtmek isteriz ki 17/04/2018 tarihinde kulübümüz tarafından yapılan açık çağrıya iyi niyetli birkaç taraftarımız haricinde kimseden cevap gelmemiştir. Şahısların geçici, kulübün ebedi olduğu bu ortamda bugünleri, taşın altına elini koyanları ve de koymayanları elbette tarih yazacaktır. Bilinmelidir ki bizler, var gücümüzle sonuna kadar tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.