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Tolga Zengin: Ölmüş anneme küfüre dayanamadım!

Olayların içindeki Beşiktaş kaptanı Tolga Zengin, FANATİK’e konuştu: ''Maçın başından itibaren ölmüş anneme küfür edildi. Bir sustuk, iki sustuk. Ama bir yere kadar. Güvenliklere yapanları da söyledim. Dayanamadım. Hocam da beni sakinleştirmeye çalıştı.''

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Beşiktaş kaptanı Tolga Zengin, dün gece Kadıköy’de yaşanan olayların tam merkezindeki isimdi. Fenerbahçe tribünleriyle yakınlaşması ve ardından yaşananlar çok konuşuldu. Tolga Zengin, yaşananları FANATİK ile paylaştı. Deneyimli file bekçisi, yaşadığı anları şöyle özetledi:

‘Müdahale edilmedi’

“Yaşananlar hiç hoş şeyler değil. Biz maç oynamaya geldik ama ilk andan itibaren inanılmaz bir küfür ortamıyla karşılaştık. Daha önce de olmuştu. Fakat bir yerden sonra öyle bir noktaya gelindi ki, insan kendini tutamıyor. Ölmüş anneme küfür ediliyor birkaç metre arkamızdan ve kimse müdahale etmiyor. Bunların olması gerçekten de çok sinir bozucu. İnsan bir yere kadar dayanıyor. Ben de tepkimi gösterdim. Hocamıza olana çok üzüldüm.”

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4 YORUM GİRİŞ YAP
  • warningfb 20.04.2018 08:36:11
    1

    Yani annen ölmese ses cikarmicanmi provokatör sana göre değil her köşe vuruşlarında ağladınız zaten maçı oynamadan almak istediniz her kornerde belli etti ve da maçında şenol hocanın bunlar fenerlidir gibi algı yapması bile yeter aslinda s8mdi susun adam moduna girin

  • ressam699 20.04.2018 10:07:57
    2

    emre belözoğlu na her maç bir stad dolusu adam küfür ediyo volkan a aynı şekilde ama ben bu adamların böyle bire bir taraftarla kavga ettiğini hiç görmedim demekki onlar melek

  • fb3469 20.04.2018 10:24:19
    3

    Arkadaş rakip takımın yedek futbolcusu seyirciyle uğraşacak olay çıkacak cezayı fb çekecek ne güzel adalet böyle oluyo

  • omtarhan 20.04.2018 14:32:15
    4

    Bence seyirciyi tahrik eden ve olay çıkmasına sebep olan futbolculara Tolga Zengin örneğinde olduğu gibi futboldan men cezası verilmeli. Tolga da savcıya ifade vermeli. olayın mağduru Fenerbahçe. Ortalığı karıştıranlar masum. Buda adalet...

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20 Nisan 2018 Cuma

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    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
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2 Beşiktaş 30 62
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4 Fenerbahçe 29 57
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5 Trabzonspor 30 46
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