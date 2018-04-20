Tolga Zengin: Ölmüş anneme küfüre dayanamadım!

Osman Yılmaz'ın Şanlıurfa at yarış tahminleri
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20 Nisan 2018, Cuma 06:00
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ÖNE ÇIKANLAR
30. Hafta
2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig
|O
|P
|1
|Galatasaray
|30
|63
|2
|Beşiktaş
|30
|62
|3
|Medipol Başakşehir
|30
|62
|4
|Fenerbahçe
|29
|57
|GENİŞLET
|5
|Trabzonspor
|30
|46
|6
|Göztepe
|30
|44
|7
|Demir Grup Sivasspor
|30
|44
|8
|Kayserispor
|30
|44
|9
|Kasımpaşa
|30
|40
|10
|Evkur Yeni Malatyaspor
|30
|38
|11
|Bursaspor
|30
|36
|12
|Teleset Mob. Akhisarspor
|30
|35
|13
|Antalyaspor
|29
|35
|14
|Atiker Konyaspor
|30
|32
|15
|Aytemiz Alanyaspor
|30
|32
|16
|Osmanlıspor FK
|30
|32
|17
|Gençlerbirliği
|30
|30
|18
|Kardemir Karabükspor
|30
|12
Yani annen ölmese ses cikarmicanmi provokatör sana göre değil her köşe vuruşlarında ağladınız zaten maçı oynamadan almak istediniz her kornerde belli etti ve da maçında şenol hocanın bunlar fenerlidir gibi algı yapması bile yeter aslinda s8mdi susun adam moduna girin
emre belözoğlu na her maç bir stad dolusu adam küfür ediyo volkan a aynı şekilde ama ben bu adamların böyle bire bir taraftarla kavga ettiğini hiç görmedim demekki onlar melek
Arkadaş rakip takımın yedek futbolcusu seyirciyle uğraşacak olay çıkacak cezayı fb çekecek ne güzel adalet böyle oluyo
Bence seyirciyi tahrik eden ve olay çıkmasına sebep olan futbolculara Tolga Zengin örneğinde olduğu gibi futboldan men cezası verilmeli. Tolga da savcıya ifade vermeli. olayın mağduru Fenerbahçe. Ortalığı karıştıranlar masum. Buda adalet...