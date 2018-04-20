Tolga Zengin'den flaş açıklama!

Osman Yılmaz'ın Şanlıurfa at yarış tahminleri
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20 Nisan 2018, Cuma 00:58 20 Nisan 2018, Cuma 02:17
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ÖNE ÇIKANLAR
30. Hafta
2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig
|O
|P
|1
|Galatasaray
|30
|63
|2
|Beşiktaş
|30
|62
|3
|Medipol Başakşehir
|30
|62
|4
|Fenerbahçe
|29
|57
|GENİŞLET
|5
|Trabzonspor
|30
|46
|6
|Göztepe
|30
|44
|7
|Demir Grup Sivasspor
|30
|44
|8
|Kayserispor
|30
|44
|9
|Kasımpaşa
|30
|40
|10
|Evkur Yeni Malatyaspor
|30
|38
|11
|Bursaspor
|30
|36
|12
|Teleset Mob. Akhisarspor
|30
|35
|13
|Antalyaspor
|29
|35
|14
|Atiker Konyaspor
|30
|32
|15
|Aytemiz Alanyaspor
|30
|32
|16
|Osmanlıspor FK
|30
|32
|17
|Gençlerbirliği
|30
|30
|18
|Kardemir Karabükspor
|30
|12
Böyle bir saçmalık varmı ya hem maçı katlet hemde gel özür dile bu nasıl bir dünya bu nasıl bir adalet, Tolga Zengin sen ortalığı bu kadar karıştırmasaydın bu maç bu hallere gelmezdi, her seferinde bazı şeyleri bahane ediyorsun, seni profesyonel futbolcu sanıyorduk demekki değilmişsin, profesyonel futbolcular bazı şeyleri duymaz yada duymamazlıktan gelir. Uzun lafın kısası bu maçı katleden ve fenerin finale gitmemesi için elinden gelen herşeyi yapan, Tolga zengin adlı futbolcunun vede fenerbahçe taraftarı içerisine sokulmuş olan casusların hepsinin polis tarafından alınarak sorgulanması gerekmektedir.