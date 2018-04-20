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Tolga Zengin'den flaş açıklama!

Beşiktaş'ın kaptanı Tolga Zengin, tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Zengin, "Öyle bir fotoğrafın içinde olduğum için kendi adıma özür dilerim" dedi.

20 Nisan 2018, Cuma 02:17

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Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Tolga Zengin, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde çıkan olaylarla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı

Tolga Zengin'in açıklaması şu şekilde:

Öncelikle bugün yaşanan olaylarla ilgili çok üzgünüm, çok üzgünüz. Tartışmasız tüm futbol camiasından, böyle bir fotoğrafın içinde olduğum için kendi adıma özür dilerim. 

Ama müsaade ederseniz konuya ilişkin kısa bir açıklama yapmak isterim. Benim bu dünyadaki en büyük kutsalım ailemdir. O kutsallığın en yüce makamında da rahmetli annem vardır. Bugüne kadar hayatta neyi başardıysam, onun güzel hatırı için ve duaları sayesinde olduğunu bilirim. Bugün adına taraftar demeye utanacağımız bir grup, kulübenin hemen arkasında sürekli olarak anneme küfretti. Biz sporcuyuz, profesyoneliz evet; ama her şeyden önce evladız, insanız. Bu çirkinlik artık dayanılmayacak noktaya geldiğinde gidip müdahale ettim, "Benim annem vefat etmiş, bu yakışıyor mu size!" dedim. Tek bir kötü söz veya küfür çıkmadı ağzımdan. Ben adını o pis ağızlarına aldıkları annemi bir saniye fazla yaşatmak için canımı verirdim. O sırada Şenol Hoca geldi ve tribünden atılan bir cisimle yaralandı. Hep diyoruz, spor mücadeledir ama aynı zamanda kardeşliktir diye. Biz bu topraklarda evimize gelen misafire ikramların en güzelini yaparız, evimizin en güzel yerinde ağırlarız. Biz misafirimizin ailesine, kutsalına küfretmeyiz. Bize hayat böyle öğretilmedi. 

Tek isteğim futbolun tüm güzelliklerini yerle bir eden bu insanların tribünlerden uzak tutulmasıdır. Hassasiyetimi anlamanız 

TOLGA ZENGİN 



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1 YORUM GİRİŞ YAP
  • AlexDeSouza0707 20.04.2018 03:28:38
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    Böyle bir saçmalık varmı ya hem maçı katlet hemde gel özür dile bu nasıl bir dünya bu nasıl bir adalet, Tolga Zengin sen ortalığı bu kadar karıştırmasaydın bu maç bu hallere gelmezdi, her seferinde bazı şeyleri bahane ediyorsun, seni profesyonel futbolcu sanıyorduk demekki değilmişsin, profesyonel futbolcular bazı şeyleri duymaz yada duymamazlıktan gelir. Uzun lafın kısası bu maçı katleden ve fenerin finale gitmemesi için elinden gelen herşeyi yapan, Tolga zengin adlı futbolcunun vede fenerbahçe taraftarı içerisine sokulmuş olan casusların hepsinin polis tarafından alınarak sorgulanması gerekmektedir.

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