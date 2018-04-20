THY'den uçak bileti alana UBER indirimi

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Türk Hava Yolları, yurt dışı ya da İstanbul'u uçularında yolcularına UBER seyahatini bedava verecek ya da indirimli hale getirecek. THY, Ayrıcalıklı Uçuş Deneyimi Şimdi UBER Hediyeli adlı bir kampanya düzenlioyr. "Yurt dışı ya da İstanbul'u içeren tüm uçuşlarımız, UBER yolculuğunuz için 20 dolara kadar kazandırıyor." diyen THY, kampanyanın yalnızca THY ile gerçekleştirilen uçuşlarda geçerli olduğu belirtti.Kampanya dahilinde Türk Hava Yolları ile yurt dışı ya da İstanbul'u içeren bir uçuş gerçekleştiren yolculara bir UBER promosyon kodu hediye edilecek. Bu kod sayesinde THY yolcuları UBER ile gerçekleştirecekleri yolculuklarda Türkiye'de 50 TL, Almanya'da 15 euro, ABD'de 20 dolar, Birleşik Krallık'ta ise 10 sterlin indirim kazanıyorlar.Kampanyadan faydalanmak isteyen yolcuların biletlerini çevrim içi olarak alması gerekiyor.THY yolcuları, kampanya dahilinde kendilerine hediye edilen UBER promosyon kodunu UBER’in hizmet verdiği tüm bölgelerde kullanabilecekler. Kampanyadan yalnızca biletleme ve seyahat dönemi 20 Haziran 2017- 31 Mayıs 2018 tarihi arasında olan ve bilet alırken THY’nin e-posta kampanya bildirimlerine izin vermiş kullanıcılar faydalanabilecek. Ülkelere göre indirim oranlarına THY’nin web sitesinden ulaşabilirsiniz. (Milliyet)