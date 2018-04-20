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THY'den uçak bileti alana UBER indirimi

Türk Hava Yolları, taksicilerle büyük sorun yaşayan UBER’den indirim hediye etme kararı aldı. Türk Hava Yolları, diğer ülkeler ve İstanbul ile ilgili olan uçuşlarda uçak biletini internet üzerinden alıp, gerekli şartları yerine getiren kişilere Türkiye’de geçerli olan 50 TL'lik UBER promosyon kodu yolluyor.

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THY'den uçak bileti alana UBER indirimi
Türk Hava Yolları, yurt dışı ya da İstanbul'u uçularında yolcularına UBER seyahatini bedava verecek ya da indirimli hale getirecek. THY, Ayrıcalıklı Uçuş Deneyimi Şimdi UBER Hediyeli adlı bir kampanya düzenlioyr. "Yurt dışı ya da İstanbul'u içeren tüm uçuşlarımız, UBER yolculuğunuz için 20 dolara kadar kazandırıyor." diyen THY, kampanyanın yalnızca THY ile gerçekleştirilen uçuşlarda geçerli olduğu belirtti.

TÜRKİYE'DE  50 LİRA İNDİRİM

Kampanya dahilinde Türk Hava Yolları ile yurt dışı ya da İstanbul'u içeren bir uçuş gerçekleştiren yolculara bir UBER promosyon kodu hediye edilecek. Bu kod sayesinde THY yolcuları UBER ile gerçekleştirecekleri yolculuklarda Türkiye'de 50 TL, Almanya'da 15 euro, ABD'de 20 dolar, Birleşik Krallık'ta ise 10 sterlin indirim kazanıyorlar.Kampanyadan faydalanmak isteyen yolcuların biletlerini çevrim içi olarak alması gerekiyor.

31 MAYIS'A KADAR

THY yolcuları, kampanya dahilinde kendilerine hediye edilen UBER promosyon kodunu UBER’in hizmet verdiği tüm bölgelerde kullanabilecekler. Kampanyadan yalnızca biletleme ve seyahat dönemi 20 Haziran 2017- 31 Mayıs 2018 tarihi arasında olan ve bilet alırken THY’nin e-posta kampanya bildirimlerine izin vermiş kullanıcılar faydalanabilecek. Ülkelere göre indirim oranlarına THY’nin web sitesinden ulaşabilirsiniz. (Milliyet)


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30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
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17 Gençlerbirliği 30 30
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