Telles’ten asist rekoru

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Cim Bom’dan Porto’ya transfer olan Alex Telles, sol bekteki performansıyla Avrupa’nın diğer devlerini de peşine taktı. 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon Portekiz Ligi’nde 26 maçta 2 gol 12 asistle oynuyor. Telles’in adı son dönemde özellikle Chelsea ile ciddi olarak anılıyor. 40 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli konuşulurken, oyuncunun sonraki satışından yüzde 10 pay alacak olan Galatasaray, süreci yakından takip ediyor.