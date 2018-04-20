‘Taraftarı provoke etmek istemedim’

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Türk Telekom Stadı’nda attığı 2 golle Aslan’ı kupa dışına iten ve Akhisar’ı finale taşıyan Seleznov, gollerden sonra neden sevinmediğini anlattı. Bu sezon 3 maçta Cim Bom’a 4 gol atan ve deyim yerindeyse Cim Bom’un kabusu haline gelen 32 yaşındaki futbolcu, “Geçen maç Galatasaray’a gol attığımda sevincim yanlış anlaşılmıştı. Ben sadece işimi yapıyorum. Amacım kimseyi kırmak değil. Yarı finalde de gol attıktan sonra skor 2-0 oldu ve bu Galatasaray’ın elenmesi demekti. Statta bulunan 25 bin taraftarı, aşırı bir şekilde sevinip provoke etmek istemedim” ifadelerini kullandı. Seleznov’un adı sezon başında Galatasaray’la anılıyordu.