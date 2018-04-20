Talisca var, Giuliano yok

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Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu’nın takibinde olmaya devam ediyor. Sambacıların son aday kadrosunda yer alan Talisca, bir kez dahave teknik heyetin çalışmalarında bulunuyor.Brezilya Futbol Federasyonu’nun resmi sitesinde teknik direktör Tite’nin nisan ayı programı duyuruldu. Buna göre, Talisca’nın da forma giymesi muhtemel, 29 Nisan’dakimaçında Tite’nin yardımcıları hazır bulunacak.Tite’nin Avrupa ve Güney Amerika’da yardımcılarını göndereceği maçlar listesinde Türkiye’den sadece Beşiktaş-Galatasaray derbisinin olması dikkat çekiyor.formasıyla çıkacağı herhangi bir maç içinse bir hamle bulunmuyor. Tite, son aday kadroda da Giuliano’ya yer vermemişti.Talisca’yı bir kez daha izleyecek Brezilyalı yetkililer, Giuliano’yu ise izlemeyecek. (Skorer)