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Süper Lig'de lider kim oldu? Süper Lig puan durumu

Süper Lig'de son haftalara gelirken heyecan doruk noktalara ulaştı. 30. haftanın açılış maçında Başakşehir, Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Deplasman kabusu yaşayan Galatasaray, Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti ve liderlik koltuğunu bırakmadı. Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u, 3-1'le geçerken, Fenerbahçe yarın akşam, Antalyaspor'u konuk edecek. Puan durumu, haftanın sonuçları ve gelecek haftanın programı..

22 Nisan 2018, Pazar 22:27

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Süper Lig'de 30. haftanın perdesi İstanbul'da açıldı. Geçen hafta liderliği kaptıran Başakşehir, evinde Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Deplasman kabusu yaşayan istediği performansı bir türlü yansıtamayan Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u nefes kesen karşılaşmada 3-2 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Beşiktaş, ise evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşılaşacak.

Süper Lig'de 30. haftanın sonuçları

Başakşehir 3 - 1 Kayserispor
Gençlerbirliği 0-3 Osmanlıspor
Karabükspor 1-4 Bursaspor
Trabzonspor 0-2 Sivasspor
Aytemiz Alanyaspor 2-3 Galatasaray
Konyaspor 2-0 Kasımpaşa
Akhisarspor 1-1 Göztepe
Beşiktaş 3 - 1 Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe-Antalyaspor

Süper Lig 30. hafta puan durumu...

1- Galatasaray 63
2-Beşiktaş 62 
3-Başakşehir 62 
4- Fenerbahçe 57  (1 maç eksik)
5-Trabzonspor 49
6- Göztepe 44
7- Sivasspor 44  
8- Kayserispor 44
9- Kasımpaşa 40 
10-Yeni Malatyaspor 38 
11- Bursaspor 36
12- Antalyaspor 35 (1 maç eksik)
13- Akhisarspor 35
14- Aytemiz Alanyaspor 32 
15- Osmanlıspor 32
16- Konyaspor 32
17- Gençlerbirliği 30
18- Karabükspor 12

Süper Lig 31. hafta programı... 

Göztepe-Karabükspor
Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor
Sivasspor-Gençlerbirliği
Antalyaspor-Trabzonspor
Kasımpaşa-Fenerbahçe
Yeni Malatyaspor-Akhisarspor
Osmanlıspor-Başakşehir
Galatasaray-Beşiktaş
Bursaspor-Konyaspor

Detaylı puan durumu için tıklayın...


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30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
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