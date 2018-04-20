Son dakika - Şenol Güneş taburcu edildi

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maçında yaşanan olaylar nedeniyle hastanelik olansabaha karşı taburcu edildi.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu sabah gerçekleştirilecek antrenmanda takımının başında olamayacak. Sabah saatlerinde hastaneden taburcu edilen teknik adam, evde istirahat edecek. Siyah-beyazlı futbolcuların bu sabah saat 11.00'de yapacağı antrenmanda takımın başında yardımcı antrenörlerin olacağı öğrenildi.Prof.Dr. Yunus Aydın, Şenol Güneş'in son durumuyla ilgili "Şenol Güneş'in tomografide beyinde önemli bir hasar yok. Sadece sarsıntı geçirdi. Bu gece müşade altında tutacağız. Yarın büyük ihtimalle taburcu ederiz. Hayati bir tehlike söz konusu değil. Şenol hoca benim hastamdır ve eskiden dostluğumuz var. Basit bir kafa travması olarak görüyoruz. Bilinci gayet iyi. Muayenesinde problem yok. Şuuru tamamen açık." açıklamalarında bulundu.