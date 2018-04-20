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Son dakika - Şenol Güneş konuştu

Yaşanan olayların artık bir milat olması gerektiğini söyleyen Güneş, "Olanlar bana ve bize değil, Türk futboluna... Geçmişteki taşları bir kenara bırakmamız lazım. Trabzonspor'a şöyle olmuş, Fenerbahçe böyleymiş; Beşiktaş ve Galatasaray bunu yapmış gibi sözlerin artık geride kalması lazım" dedi.

20 Nisan 2018, Cuma 13:54

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Fenerbahçe-Beşiktaş arasındaki yarım kalan maçın başrolünde, yaralanan, dikiş atılan, hastaneye kaldırılan teknik direktör Şenol Güneş vardı. Güneş, Kadıköy'de yaşananları ve duygularını anlattı.
 
Milliyet'ten Tayfun Bayındır'a konuşan Şenol Güneş; "Her şey güzel başlamıştı" diyerek, maçın ilk anlarını özetledi: Saha, zemin her şey yolundaydı. Ancak ne olduysa, korner köşelerinde olaylar başladı. Yaralandığım esas olayda, Tolga'yı almak için yanına gittiğim anda kendimi birden yerde buldum. Zaten yaşananlar önemli değil artık... Mutlaka hızlı bir çözüm bulunması gerekiyor
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Beşiktaş Teknik Direktörü sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Bu bir milat olmalı... Benim Malatya ile maçım var. Beşiktaş taraftarı sahaya bir kağıt dahi atsa futbolcularımı 'Oynamıyorum' diyerek kenara gelmeliyiz. Geçmişteki taşları bir kenara bırakmamız lazım. Trabzonspor'a şöyle olmuş, Fenerbahçe böyleymiş, Beşiktaş ve Galatasaray bunu yapmış gibi sözlerin artık geride kalması lazım... Olanlar bana ve bize değil, Türk futboluna... Medyası, antrenörü, oyuncusu, futbolun bütün aktörleri bir araya gelip, ivedilikle bu soruna çare bulmamız lazım. Canım değil ama içim acıyor."
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2 YORUM GİRİŞ YAP
  • Boncukermanfb 20.04.2018 18:10:48
    1

    Uçan adam sabri :)

  • ayhanaguven 20.04.2018 23:15:26
    2

    Yaaa sen nasıl bir insansın yalancı

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20 Nisan 2018 Cuma

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    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

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      -  
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3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
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8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
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