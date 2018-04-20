Soldado'dan flaş Beşiktaş açıklaması!

Osman Yılmaz'ın Şanlıurfa at yarış tahminleri
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20 Nisan 2018, Cuma 10:48 20 Nisan 2018, Cuma 13:56
Dun yasananlardan dolayi cok uzgunum. Biz baska statlardan bundan daha kotu durumlar yasadik. Ama hicbir zaman Turk Futbolu’nun imajini bu hale getirecek bir sekilde sahayi terk etmedik. Ikinci yarinin basindan itibaren maca devam etmemek icin her seyi yaptilar!
— Roberto Soldado (@R9Soldado) April 20, 2018
SON DAKİKA
ÖNE ÇIKANLAR
30. Hafta
2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig
|O
|P
|1
|Galatasaray
|30
|63
|2
|Beşiktaş
|30
|62
|3
|Medipol Başakşehir
|30
|62
|4
|Fenerbahçe
|29
|57
|GENİŞLET
|5
|Trabzonspor
|30
|46
|6
|Göztepe
|30
|44
|7
|Demir Grup Sivasspor
|30
|44
|8
|Kayserispor
|30
|44
|9
|Kasımpaşa
|30
|40
|10
|Evkur Yeni Malatyaspor
|30
|38
|11
|Bursaspor
|30
|36
|12
|Teleset Mob. Akhisarspor
|30
|35
|13
|Antalyaspor
|29
|35
|14
|Atiker Konyaspor
|30
|32
|15
|Aytemiz Alanyaspor
|30
|32
|16
|Osmanlıspor FK
|30
|32
|17
|Gençlerbirliği
|30
|30
|18
|Kardemir Karabükspor
|30
|12
fenere gelen adamın kanı bozuluyor.