Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Trabzonspor Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi’nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.Ardından 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.Antrenmanın ardından kırmızı-beyazlı ekip, kamp yaptığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.Medical Park Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.