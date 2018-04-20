Sıra geldi Dursun Özbek’e





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Ali Fatinoğlu ve Mustafa Cengiz’in başkan adaylıklarını resmen açıklamalarının ardından gözler Dursun Özbek’e çevrildi. Kulis çalışmalarına bir süre önce sessiz sedasız başlayan Sarı-Kırmızılı kulübün eski patronu, beklediği desteği tamamen arkasına alması halinde, adaylığını tüm camiaya duyuracak.