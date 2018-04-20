Sıra EuroLeague temsilcimiz Yakın Doğu'da!

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Basketbolda Darüşşafaka ve Galatasaray’ın kazandığı EuroCup şampiyonluklarının ardından Kadınlar Euroleague’de ülkemizi temsil edende Avrupa’da bir kupa daha kazanma yolunda ilk sınavına bugün çıkacak.Macaristan’ın ev sahipliği yaptığı Euroleague Final-Four ilk maçında Yakın Doğu, ev sahibi Sopron ile karşı karşıya gelecek. Kazanan taraf adını finale yazdıracak, kaybeden 3.’lük maçı oynayacak.Geçen yıl ilk kez yer aldığı EuroCup’ı kazanan coach Zafer Kalaycıoğlu yönetimindeki Bordo- Beyazlılar, bu sezon da ilk kez mücadele ettiği Euroleague’de kupayı müzesine taşımaya çalışacak.Diğer eşleşme de ise iki Rus ekibi UMMC Ekaterinburg ve son şampiyon Dinamo Kursk karşılaşacak.