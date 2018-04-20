Seray Sever bugün evleniyor!

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, 4 yıldır birlikte olduğuile bugün Bodrum'da nikah masasına oturacak.için dün akşam isteme töreni yapıldı. Seray Sever isteme töreninden çiçeğini Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.Yüzüklerin takılmasının ardından da'le ellerini gösteren bir kareyi de sayfasına yükledi.paylaşımlarının altına "Aşk" notunu düştü.Seray Sever verdiği röportajda tam 40 yıl bu aşkı beklediğini söylemişti.