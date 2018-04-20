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Şenol Güneş'in başına ne atıldı? İşte o rapor...

Ziraat Türkiye Kupası'nda tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş yarı final rövanş maçında yaşananlarla ilgili Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı kendi gördükleri ve kendisine gelen ve olaylarla ilgili raporda yer alacak bilgiler doğrultusunda açıklamada bulundu.

20 Nisan 2018, Cuma 10:05

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Kadıköy'de dün adeta bir utanç tablosu vardı. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle tatil edildi. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı, olaylarla ilgili raporda yer alacak bilgiler doğrultusunda açıklamalar yaptı.

İşte Arıcı'nın olaylar hakkında açıklamaları: 

Beşiktaş kulübesinin hemen yakınındaydım. Beşiktaş yedek kalecisi Tolga Zengin Fenerbahçe taraftarlarıyla tartıştı. O esnada Mustafa Pektemek de bu tartışmaya dahil oldu. Ardından Şenol Güneş de olayların olduğu bölgeye geldi. Bu esnada Fenerbahçe taraftarlarından Şenol Güneş’in kafasına bir madde atıldı.

Bu maddenin ne olduğu konusunda bir kesinlik yok. Tahminimize göre sarı bir cisim, forma ya da tişört olabilir. İçi sert ve yaralayıcı bir maddeyle doldurulmuş olabilir ya da bir peruk olabilir. Maddenin kafasına isabet etmesi ile birlikte Şenol Güneş yere yığıldı.

Daha sonra Şenol Güneş'e, Beşiktaş kulübesinden müdahale edildi. Şenol hoca ayağa kalkarak tünelin içinden soyunma odasına doğru hareketlendi. Koridorda Beşiktaşlı bir görevli, masör ya da malzemeci o bölgede özel güvenlikçilerle tartışıp ortamı gerecek şekilde bağırıyordu.

Tünelden içeriye girerken başına darbe alan Şenol Güneş tünelin hemen içinde yere yığıldı. Tünelin önü karışması ve Beşiktaşlı oyuncuların tünelden içeriye doğru girdiğini gören hakem Mete Kalkavan da oraya geldi.

Kalkavan, tünelde Şenol Güneş’in boylu boyunca yerde yattığını görünce doğrudan soyunma odasına gitti. Şenol Güneş’in soyunma odasından hastaneye götürüldüğünü ve maça çıkamayacağını öğrenince de karşılaşmayı tatil etti.

Kaynak: Hürriyet


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