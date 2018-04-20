Saha avantajı yeniden 76ers’ta

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NBA play-off’larına 3 maçla devam edildi. Milli basketbolcu’nın formasını giydiği, Doğu Konferansı çeyrek final serisi üçüncü maçında128-108 mağlup etti ve saha avantajını tekrar eline geçirdi.Konuk takımda19 sayı, 12 ribaunt ve 7 asistle "double double" yaparken, Joel Embiid 23, Marco Belinelli 21 sayıyla oynadı. Karşılaşmada 19 dakika süre alan Ersan İlyasova, 8 sayı, 3 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.Ev sahibi ekipte, Justise Winslow 19 sayı, 10 ribaunt ve 3 asistle "double double" yapan bir diğer isim oldu. Goran Dragic, 23 sayıyla takımın en skoreri olarak öne çıktı.AA