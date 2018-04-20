Razgatlıoğlu Hollanda’da piste çıkacak

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Kawasaki Puccetti Racing Takımı’nın sporcusu Toprak Razgatlıoğlu şampiyonanın 4. ayak yarışındaki ilk mücadelesinde yarın piste çıkacak. 19 sporcunun katılacağı yarışta ilk olarak sıralama turları yapılacak.Toprak, İspanya’da koşulan 3. ayakta 16. cepten başladığı yarışı 9. sırada tamamlamıştı. Puanını 32’ye çıkaran Toprak sürücüler klasmanında 9’unculuğa yükseldi.Bu arada Dünya Supersport Şampiyonası’nın 4. ayağı da Hollanda’da koşulacak.AA